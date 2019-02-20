В ближайшие четыре дня украинцам следует приготовиться к резкой смене погоды. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

"Завтра, 21 февраля, - сильный ветер, на востоке мокрый снег, начало похолодания. Еще пока слабое. Но атмосфера уже начала перестраиваться", - пишет она. В пятницу, 22 февраля, в большинстве областей ожидается дальнейшее похолодание до умеренных морозов. И одновременно - сильный снег, мокрый снег, метели, штормовой ветер, усиление гололедицы. Лишь на севере осадки не будут сильными, максимум умеренными, но холодно, отмечает синоптик. А на выходных осадки ослабнут, однако окрепнет мороз.

Диденко советует украинцам не удивляться ухудшению самочувствия и головным болям. "Делайте что-то", - резюмирует она.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что к концу недели в Украине ударят морозы и придут осадки.

Также мы писали о том, что синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине.