Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены бывших руководителей Минобороны, действия которых привели к снижению обороноспособности страны. Об этом со ссылкой на нардепа от БПП Ивана Винника пишет "Интерфакс".

На заседании возглавляемой им временной следственной комиссии парламента по изучению сведений о фактах расхищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах он заявил, что в настоящее время уголовное дело по факту госизмены уже открыто.

"Шла дискуссия о том, не содержат ли действия предыдущих министров обороны состав преступления, который квалифицируется по ст.111 (государственная измена). Из письма, которое получил комитет по нацбезопасности и обороне от Генеральной прокуратуры, нам стало известно, что в настоящее время такое производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) зарегистрировано", - сказал Винник.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что с 2005 года, когда министром был нынешний кандидат в президенты Анатолий Гриценко, началась самая большая "распродажа" военной техники украинской армии. Поэтому, возможно, речь о возбужденном уголовном деле касаемо, в том числе и Гриценко.

В период с 2005 года и до Майдана Минобороны возглавляли Александр Кузьмук (24 сентября 2004 - 3 февраля 2005), Анатолий Гриценко (4 февраля 2005 - 18 декабря 2007), Юрий Ехануров (18 декабря 2007 - 5 июня 2009), Валерий Иващенко (временно исполняющий обязанности с 5 июня 2009 по 11 марта 2010), Михаил Ежель (11 марта 2010 — 8 февраля 2012), Дмитрий Саламатин (8 февраля 2012 - 24 декабря 2012), Павел Лебедев (24 декабря 2012 - 22 февраля 2014).

Проверка деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба до 2014 года началась в Украине в феврале. Она, по данным Генпрокуратуры, нужна, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии. Сообщалось, что трем экс-руководителям Минобороны Ежеле, Лебедеве и Соломатине уже инкриминируется или служебная халатность, или государственная измена.

Также мы писали о том, как в Украине судят за госизмену и почему в таких делах нет шансов на оправдание.