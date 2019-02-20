Утром 20 февраля в больницу в Харькове с серьезными травмами попал мужчина, который выпал из автобуса на ходу. Инцидент произошел на мосту на улице Полтавский Шлях. Об этом сообщает группа в социальной сети Facebook "ХС•Харьков".

Скриншот: Facebook/ХС•Харьков

Как рассказали очевидцы, пассажир выпал из автобуса, который ехал по маршруту "Харьков-Солоницевка". Отмечается, что молодой человек стоял у задней двери внутри транспортного средства. Однако во время поворота дверь самопроизвольно открылась и пассажир, стоявший на ступеньке, не удержался и выпал на асфальт. Госпитализированный мужчина разбил голову и получил многочисленные травмы.

"Большинство автобусов этого маршрута в убитом состоянии, а цена за проезд растет каждые полгода!", – пишет автор публикации. В комментариях к посту считают, что вина за происшествие лежит на перевозчике.

"Засудить перевозчика, чтобы без трусов остался. Цены за проезд — космос, а автопарк – металлолом", "Перевозчик обязан оплатить лечение…" – пишут под публикацией.

Скриншот: Facebook/ХС•Харьков

Видео: Facebook/ХС•Харьков

Ранее мы писали, что мэрия Харькова отказалась понижать стоимость тарифов на проезд, несмотря на решение суда.

Перед этим в Харькове суд временно отменил подорожание проезда в метро, трамваях и троллейбусах.