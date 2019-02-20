В центре Киева полицейские задержали группу грабителей, жертвой которых стал вышедший из ресторана гражданин США. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киева.

Инцидент произошел около 2:00 на улице Большая Житомирская. Об ограблении иностранца в полицию сообщила его жена. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители опросили потерпевшего и свидетеля. Как выяснили полицейские, неизвестные дождались, пока иностранец с женой выйдут из ресторана, потом один из них подбежал к потерпевшему и сорвал с руки часы, которые стоят 25 тысяч долларов (около 680 тысяч гривен - прим. ред.).

За несколько минут патрульные установили местонахождение подозреваемых. Четверых злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались граждане другого государства, которые ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. У одного из них правоохранители изъяли часы, которые узнал пострадавший.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следователи, по согласованию с процессуальным руководителем, сообщили фигурантам о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре грабитель в маске молотком до полусмерти избил пенсионеров в собственной квартире.

Также мы сообщали, что под Житомиром полиция ищет вооруженную банду, которая грабит дома одиноких женщин.