Во Львовской области в 2019 году не будут проводить официальные мероприятия, чтобы почтить память жертв "Лембергского погрома" 30 июня - 2 июля 1941 года, когда во Львове были уничтожены несколько тысяч евреев. Об этом со ссылкой на информацию Львовской ОГА пишут "Украинские Новости".

В ответ на журналистский запрос во Львовской ОГА отметили, что "предложения о чествовании памяти жертв "Лембергского погрома" во Львове 30 июня - 2 июля 1941 года во Львовскую областную государственную администрацию не поступали". При этом в администрации уточнили, что согласно указу Президента Украины №1116/95, памятные даты исторических событий отмечаются впервые в 50-ю годовщину, а следующие – не ранее, чем через 25 лет после предыдущего. Со дня "Лембергского погрома" в этом году исполняется 78 лет.

Кроме того, во Львовской ОГА подчеркнули, что они оказывают содействие в проведении мероприятий по чествованию памяти жертв Холокоста (ежегодно 27 января) и жертв концлагерей (ежегодно 11 апреля).

Отметим, что Лембергский (Львовский) погром считается первым задокументированным актом открытого уничтожения еврейского населения в ходе Второй мировой войны. Нацистские оккупанты, войдя в город, частично при поддержке местных жителей ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали евреев, которые, по данным переписи 1939 года составляли 32% населения Львова. Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, в 2018 году еврейская община выступила против торжеств к 250-летию Колиивщины в Киеве.

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