В Киеве на мосту Патона в течение трех дней будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор" в соцсети.

"С 06:00 до 16:00 21, 22 и 23 февраля в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении ул. Соборности", - говорится в сообщении.

Корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за разрушения дороги запретили движение грузовиков по плотине Днепрогэс.

Также мы сообщали, что из-за провала на дороге в Киеве изменили маршрут троллейбусов № 19д, 30, 40, 40к.