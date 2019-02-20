По данным Укргидрометцентра, 21 февраля в большинстве областей Украины сильно ухудшится погода, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом пишет пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, по стране 21 февраля объявлено штормовое предупреждение. Уже 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях пойдет умеренный снег, местами может возникнуть налипание мокрого снега, в Карпатах - сильные снегопады. Температура ночью опустится до -3...-10 градусов, днем - до 0...-6 градусов.

23 - 24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью -6...-12 градусов, днем -2...-7 градусов. А в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью -12...-18, днем ​​-5...-10 градусов.

Напомним, сегодня в западных регионах пройдут дожди, а на востоке - солнце и мороз.

Также мы писали, что синоптик предупредила, что к концу недели в Украине ударят морозы и придут осадки.