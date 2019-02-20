На правом берегу Киева три сквера получат названия, одно из них будет связано с именем погибшего журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам наименований, сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА на странице в Facebook.

Так, земельный участок на пересечении Рейтарской и Стрелецкой улиц, получивший статус сквера 31 января, будет назван сквером имени Павла Шеремета. Такое предложение поддержали журналисты и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Кроме того, по случаю 30-летия братских связей Мюнхена и Киева земельный участок на пересечении Зоологической и Дегтяревской улиц получил название Мюнхенский сквер. А на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновола по представлению посольства Азербайджана учредят Сквер имени Муслима Магомаева - народного артиста, оперного и эстрадного певца СССР.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством. Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела. А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве улицу Курскую переименовали в честь экс-командира ВСУ.

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