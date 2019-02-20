На неподконтрольной территории Донбасса исчез начальник Волновахского районного отдела Государственной исполнительной службы Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Уточняется, что несколько дней назад мужчина уехал в город Макеевка проведать мать.

"15 февраля мать мужчины позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания неизвестно", - говорится в сообщении.

Известно, что по факту исчезновения человека начато уголовное производство, проводится расследование.

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