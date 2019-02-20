На Донбассе похитили главу райотдела исполнительной службы - СМИ
На неподконтрольной территории Донбасса исчез начальник Волновахского районного отдела Государственной исполнительной службы Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Уточняется, что несколько дней назад мужчина уехал в город Макеевка проведать мать.
"15 февраля мать мужчины позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания неизвестно", - говорится в сообщении.
Известно, что по факту исчезновения человека начато уголовное производство, проводится расследование.
Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе похитили владельца сети аптек.
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