Президент Украины Петр Порошенко вручил своему внештатному советнику и спичрайтеру Олегу Медведеву Крест Ивана Мазепы. Соответствующий указ под номером 39 был опубликован 20 февраля на официальном сайте главы государства.

Олег Медведев. Фото: Facebook/Oleg Medvedev

Скриншот: president.gov.ua

Также в этом указе президент наградил участников Евромайдана, волонтеров и общественных деятелей, которые проявили гражданское мужество и самоотверженно отстаивали конституционные принципы демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства.

В данный список вошли 24 человека. Восьмерым из них был выдан орден "За заслуги" III степени (в частности, художнику Андрею Ермоленко и главе коммуникаций творческого объединения "BABYLON’13" Святославу Юрашу).

13 участников Майдана были награждены орденом "За мужество" III степени (Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно).

Кроме того, Порошенко отметил орденом княгини Ольги III степени волонтерку Зою Кузьменко и главу правления общественной организации "Крым СОС" Тамилу Ташеву.

Ранее сообщалось, что Филарет вручил Порошенко орден за Томос.

Также мы писали, что Порошенко вручил ордена священникам из Канады и США.