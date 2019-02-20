По итогам 2018 года в Украину стало ездить больше туристов из стран, которые с ней не граничат. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Так, за году Украину посетило больше туристов из: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. При этом в прошлом году было зафиксировано 162 200 000 перемещений по Украине абонентов мобильной связи, из них 139 800 000 - украинских и 22 300 000 - иностранных. Чаще всего иностранцы посещали Закарпатскую, Одесскую и Харьковскую области. А сами украинцы предпочитают ездить в Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Отмечается, что по итогам 2018 поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90 700 000 грн.

Напомним, городские советы Днепра и Запорожья установили ставки турсбора в зависимости от стоимости проживания в местах размещения, в Одессе поддержали единую ставку для всех туристов.

Также мы писали, что опубликована карта стран с рейтингом безопасности для туристов, где Украина стоит на одном уровне с Индией.