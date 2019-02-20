В Киеве с 1 мая текущего года может вырасти цена на отпуск электрической и производство тепловой энергии, до этой даты КП "Киевтеплоэнерго" намерено утвердить в НКРЭКУ новые тарифы. Об этом сообщает КиеVласть.

КП "Киевтеплоэнерго" готовится подать на утверждение в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии на столичных ТЭЦ. Об этом сообщается со ссылкой на слова замглавы КГГА Петра Пантелеева в ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 18 февраля 2019 года.

Чиновник сообщил, что с 1 мая 2019 года повышается цена на газ "и уже сейчас происходит формирование тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии под ТЭЦ". По его словам, уже прошли первые общественные обсуждения этого тарифа, который еще должна утвердить НКРЭКУ. "До 1 мая мы должны иметь новый тариф на тепло, так как с 1 мая начинается правовая коллизия - вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах". В нем название услуг и тепловой энергии совсем другое, в отличии от тех, которые имеет полномочие утверждать НКРЭКУ тарифы. С этим казусом никто не знает, что делать", - также отметил Пантелеев.

Как отвечает издание, тарифы на тепло для населения, религиозных организаций и прочих учреждений планируют увеличить в среднем на 18,73%. Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить на 31,24% в два этапа. Причинами роста тарифов называют: рост цены на газ, водоснабжение, необходимость заключения договора с ООО "Киевские энергетические услуги" и прочие.

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