В Американской киноакадемии добавили новые обновления в список звезд, которые будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии, которая состоится 24 февраля. Третья часть списка презентеров была опубликована на официальном сайте киноакадемии

Большинство отмеченных в списке - актеры. В общей сложности в третью часть перечня вошли 12 имен:

  • Элси Фишер
  • Данай Гурира
  • Брайан Тайри Генри
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Китон
  • Хелен Миррен
  • Джон Малэни
  • Тайлер Перри
  • Фаррелл Уильямс
  • Кристен Риттер
  • Пол Радд
  • Мишель Йео

Напомним, первая часть списка Киноакадемия была размещена 5 февраля. В ней оказались 14 человек. Из них только трое - мужчины. Кроме того, подтвердили свое участие в церемонии прошлогодние лауреаты Эллисон Дженни, Фрэнсис МакДорманд, Гэри Олдман и Сэм Рокуэлл. 

Ко второй части списка, которая была представлена 11 февраля, присоединились актеры сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа.

В этом году "Оскар" будут вручать 24 февраля и впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего. Во время торжества на сцене выступит группа Queen.

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