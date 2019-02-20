Опубликована третья часть актеров, которые раздадут "Оскар"-2019
В Американской киноакадемии добавили новые обновления в список звезд, которые будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии, которая состоится 24 февраля. Третья часть списка презентеров была опубликована на официальном сайте киноакадемии.
Большинство отмеченных в списке - актеры. В общей сложности в третью часть перечня вошли 12 имен:
- Элси Фишер
- Данай Гурира
- Брайан Тайри Генри
- Майкл Б. Джордан
- Майкл Китон
- Хелен Миррен
- Джон Малэни
- Тайлер Перри
- Фаррелл Уильямс
- Кристен Риттер
- Пол Радд
- Мишель Йео
Напомним, первая часть списка Киноакадемия была размещена 5 февраля. В ней оказались 14 человек. Из них только трое - мужчины. Кроме того, подтвердили свое участие в церемонии прошлогодние лауреаты Эллисон Дженни, Фрэнсис МакДорманд, Гэри Олдман и Сэм Рокуэлл.
Ко второй части списка, которая была представлена 11 февраля, присоединились актеры сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа.
В этом году "Оскар" будут вручать 24 февраля и впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего. Во время торжества на сцене выступит группа Queen.