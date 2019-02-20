В Американской киноакадемии добавили новые обновления в список звезд, которые будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии, которая состоится 24 февраля. Третья часть списка презентеров была опубликована на официальном сайте киноакадемии.

Большинство отмеченных в списке - актеры. В общей сложности в третью часть перечня вошли 12 имен:

Элси Фишер

Данай Гурира

Брайан Тайри Генри

Майкл Б. Джордан

Майкл Китон

Хелен Миррен

Джон Малэни

Тайлер Перри

Фаррелл Уильямс

Кристен Риттер

Пол Радд

Мишель Йео

Напомним, первая часть списка Киноакадемия была размещена 5 февраля. В ней оказались 14 человек. Из них только трое - мужчины. Кроме того, подтвердили свое участие в церемонии прошлогодние лауреаты Эллисон Дженни, Фрэнсис МакДорманд, Гэри Олдман и Сэм Рокуэлл.

Ко второй части списка, которая была представлена 11 февраля, присоединились актеры сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа.

В этом году "Оскар" будут вручать 24 февраля и впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего. Во время торжества на сцене выступит группа Queen.