В среду, 13 февраля, в эфире программы Елены Малышевой "Жить здорово!" на российском Первом канале показали номер, в ходе которого актриса в костюме матки танцевала и пела под фонограмму песню от ее лица. Спустя некоторое время пользователи соцсетей обратили внимание на странный фрагмент передачи.

В костюме матки в студии передачи выступала пародийная актриса Светлана Галка. Она спела песню о том, как она любит детей и какими возможностями обладает. Любопытно, что в подводке Малышева назвала это "исповедью" матки. Также в ходе этого фрагмента передачи речь шла о методах контрацепции.

Пользователи Twitter, посмотрев номер, отметили, что он претендует быть выступлением России на Евровидении, а женщина-матка - супергерой, которого мы заслужили. Также некоторые вспомнили Юлию Белянчикову из программы "Здоровье" при СССР, вспоминая которую, "горючие слезы потоком".

Видео: YouTube/ Жить Здорово!

Скриншоты: Twitter

Напомним, Супрун рассказала, что курение и секс с 16 лет усиливают риск рака шейки матки.

Также мы писали, что Супрун развеяла очередной миф, в этот раз о гипертонусе матки.