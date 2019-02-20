Продления льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации не будет.

Об этом в ходе брифинга сообщил замминистра финансов Сергей Верланов, передают Украинские новости.

"Мы решили не продлевать льготный период. Мы, правительство, президент и профильный комитет (Верховной Рады) согласились с этим и оставляем действующую норму закона (об окончании льготного периода 22 февраля)", - сказал он.

При этом и.о. замглавы ГФС Виктор Крывицкий отметил, что владельцы таких автомобилей, кто не успеет растаможить автомобили или не сможет, должны будут либо продать автомобиль на запчасти, либо вывезти их за границу, так как за их использование будут значительные суммы штрафов.

Ранее "Страна" сообщала, что в первые дни февраля украинцы бросились оформлять авто с европейскими номерами.

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