Правительство решило не отставать от народных депутатов, посвятивших последнее заседание парламента годовщине Майдана. 20 февраля Кабмин изобиловал революционной риторикой. А министр культуры Евгений Нищук, пользуясь случаем, попытался заручиться поддержкой коллег в реализации ряда весьма щатратных проектов — создание мемориала героям Небесной сотни, музея революции достоинства, Дома Свободы и пр. В Кабмине также предложили включить памятные места Майдана в перечень объектов, к которым по протоколу возлагают цветы официальные иностранные делегации.

Но, пожалуй, лучше всего к тематическому Кабмину подготовился министр соцполитики Андрей Рева, который предложил сразу несколько проектов по поддержке участников революции достоинства — по льготам на жилье (их включили в список претендентов на компенсации из бюджета), разовым выплатам для Героев Украины (50 прожиточных минимумов), психологической помощи и санаторно-курортному лечению и др. Правда, помочь сразу и всем не получится. В этом году, к примеру, героям выдадут за бюджетный счет только 25 квартир, — сообщил Рева. Все эти предложения правительство приняло без обсуждений — пакетом.

Впрочем, праздничная риторика не помешала правительству утвердить и ряд других документов, причем, за большинство из них, по уже сложившейся традиции, голосовали быстро и без обсуждений. "Страна" разбиралась, что принял Кабмин 20 февраля.

Бедный? Работай!

Кабмин решил как будет бороться с бедностью в этом году. На заседании правительства принято соответствующее распоряжение о "плане мероприятий", которые должны сделать наших граждан богаче. Этот план разработан в рамках "Стратегии борьбы с бедностью", действующей в Украине еще с 2016 года.

Большинство пунктов предусматривает побороть бедность работой. К примеру, уже к чему в Украине появятся некие карьерные советники, которые будут помогать гражданам с трудоустройством. Предусмотрено также частичное или полное субсидирование предприятий, готовых принимать на работу "не конкурентноспособных" украинцев (в частности, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.), создание общедоступного электронного реестра вакансий с их актуализацией в режиме реального времени.

Особые виды у властей на армию безработных. По мнению Минсоцполитики, есть несколько способов заставить их наконец-то встать с дивана — психологическая поддержка и "кадровой наставничество" или же открытие собственного дела. Для этого планируется усилить разлитые консультации и профориентацию. Собственно, все эти пункты не новы, хотя видимого эффекта по преодолению бедности пока не оказали. Столь пристальное внимание государства к армии безработных на деле означает лишь одно — раздавать всем подряд пособия по безработице власти не намерены. Тем более, что в Минсоцполитики уже не раз заявляли, что граждане становятся на биржу труда и параллельно работают без оформления, незаконно получая не только зарплату, но и компенсации из бюджета.

Среди других пунктов плана по преодолению бедности — работа над повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты (уже со следующего года), разработка отраслевых стандартов оплаты труда, подготовка к внедрению накопительной пенсионной системы, повышение доступности медпомощи в селах. Примечательно, что последней проблемой власти озаботились после практически полного уничтожения системы первичной медицинской помощи в сельской местности. По словам заместителя председателя правления Украинского врачебного общества Константина Надутого, закрыто большинство фельдшерско -акушерских пунктов, так что теперь сельские жители вынуждены ездить к врачу за десятки километров, что с учетом нашего транспортного сообщения весьма проблематично. В ответ Кабмин поручил Минздраву провести мониторинг сельской медицины (до июня 2019г) и подготовить "аналитические материалы" по этому вопросу.

Как пояснил "Стране" заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин, следуя программе, власти уже в этом году должны начать работу над новой потребительской корзиной, от наполнения которой зависит прожиточный минимум. Его хотят считать по-новому. Если сейчас просто складывают все цены на товары из потребительской корзины, то, согласно новой методике, станут определять соотношения затрат, как это делается в Европе. Скажем, на еду человек должен тратить не больше 40%, а на коммуналку — 15% прожиточного минимума, — говорит Шубин.

"Лишняя" статистика

Правительство собирается полностью перестроить главное статистическое ведомство страны. Сейчас структура Госстата выглядит следующим образом: аппарат ("центральный уровень"), главное управление региональной статистики и 25 территориальных управлений. Плюс 270 подразделений районного масштаба (территориальный уровень).

Но, как указано в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, в последние годы все больше работы уходит на центральный уровень. Это связано с тем, что все больше предприятий отчитываются Киеву напрямую — заполняя специальные формы в электронном виде (таких уже 43%). Кроме того, центральному управлению поручили собирать данные по временно оккупированным территориям, из-за чего нагрузка на специалистов заметно выросла. Но львиная доля статистического персонала сосредоточена как раз в регионах — почти 8 тыс. чел. против менее 500 в центральном управлении. Получается соотношение 1 к 16, тогда как, к примеру, в Польше — 1 к 4.

На это несоответствие, якобы, Украине уже указал Евростат, так что нужно срочно исправлять ситуацию. Правительство хочет на первых порах довести существующую пропорцию хотя бы до 1 к 11. Для этого планируется проести сокращения статистов в регионах (уволят порядка 300 чел.), и набрать дополнительные штат (184 чел.)— в центральный аппарат. По итогу общий штат Госстата сократиться на 111 чел., что позволит еще и экономить на зарплатах.

Впрочем, затеянные в Госстате реформы настораживают экспертов. Ведь к работе этого ведомства и качеству выдаваемой им статистики у профильной общественности давно есть вопросы. Более того — эксперты подозревают, что многие показатели намеренно "рисуют" по указке властей (к примеру, по инфляции, уровню зарплат и др.). В этом случае усиление центрального аппарата и ослабление территориальных еще больше упростит контроль за Госстатом.

Шоппинг для разведчиков

Для фирм, охотящихся за госзаказами, появился еще один потенциально интересный клиент. Своим распоряжением Кабмин разрешил Службе внешней разведки самостоятельно заключать договора о закупке товаров и услуг в рамках программы по повышению обороноспособности Украины. Оплата по таким закупкам может осуществляться в течение 36 месяцев (на кредиты в гривне) или даже 60 месяцев (на валютные кредиты). Эти кредиты разведчикам разрешили привлекать под госгарантии. По сути, Службу внешней разведки уравняли в правах по закупкам с Минобороны или Нацполицией.

"Это упрощает процедуру закупки необходимого оборудования и уменьшает количество информированных участников", — пояснил "Стране" экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

На первый взгляд, ничего крамольного в разрешении разведчикам "ходить на шоппинг" нет. Но это — очередной шаг в направлении укрепления этого ведомства, которое идут с прошлого года. "Речь может идти об усилении позиций службы разведки и усилении президентской власти", — говорит Бондарчук.

В 2018г было начато строительство нового разведывательного центра под Киевом (в Белогородке), а под Одессой за деньги Агентства национальной безопасности США, якобы, ведется модернизация станции радиоперехвата "Комб". И, по слухам, Служба внешней разведки намерена закупить большие партии оборудования. Под эти цели бюджет ведомства увеличили на 40%. Среди потенциальных участников торгов эксперты называют также бывший бизнес- актив президента Петра Порошенко "Кузницу на Рыбальском" (в прошлом году он продал компанию Сергею Тигипко, хотя у экспертов были подозрения, что сделка - фиктивная). На предприятии работают над созданием средне разведывательного судна на базе морозильных траулеров.

Подорожание автогражданки

Правительство одобрило идею Нацкомфинуслуг и Моторного транспортного бюро по изменению методики формирования резервов страховых компаний. Это, якобы, должно усилить надежность страховщиков и минимизировать количество случаев, когда водителям не выплачивают причитающиеся им суммы по полисам ОСАГО. Страховщикам, в частности, разрешат применять так называемый коэффициент убыточности.

Водителям же уже советуют готовится к подорожанию "автогражданки". Ожидается, что страховки вырастут в цене на 15-20%. Если сейчас минимальная стоимость полиса стартует с 600 грн., то придется платить больше 700 грн. А в крупных мегаполисах, где аварийность традиционно выше, — и того больше (от 1-1,2 тыс. грн.).

Параллельно Нацкомфинуслуг повысил выплаты по полисам ОСАГО — компенсацию за ущерб имуществу со 100 тыс. до 130 тыс. грн., жизни и здоровью — с 200 тыс. до 260 тыс. грн.

Разборки по экспорту леса

Власти серьезно готовятся к разбирательствам с Евросоюзом по вопросу ограничений на экспорт леса- кругляка. Как известно, в Украине осенью прошлого года отменили эмбарго на вывоз дров, но усилили контроль за экспортом кругляка и вырубкой деревьев (за нарушения предусмотрен штраф 50 тыс. грн. и даже тюремный срок до 7 лет). И это откровенно не нравится Европе. В январе ЕС инициировал проведение двухсторонних консультаций с Украиной по вопросу лесного моратория.

По мнению еврочиновников, ограничения нарушают нормы Ассоциации нашей страны с ЕС. Главный переговорщиком, судя по всему, планируется выставить МЭРТ. Именно ему Кабмин своим распоряжением предоставил полномочия решать все споры относительно выполнения договора об Ассоциации с ЕС.

Ценник для госимущества

Готовящиеся к приватизации государственные предприятия теперь будут оценивать по-новому. Кабмин внесу изменения в соответствующую методику. Сейчас цены на госактивы формируются в ходе независимой оценки. Предлагается, чтобы объекты малой приватизации реализовывались по балансовой остаточной стоимости (а это могут быть вообще копейки). Цены на объекты большой приватизации станут определять советники. И только если советник не назначен, можно привлекать независимых оценщиков. Их выводы, кстати, теперь можно корректировать (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения цены). Кроме того, руководителей госпредприятий можно будет привлекать к отвественности за причиненные убытки (с компенсацией последних).

Примечательно, что в ценник теперь будут включать и нематериальные активы, скажем, действующее разрешение на недропользование, лицензию и пр. Кабмин принял это решение с условием его доработки, на которую, впрочем, отвели всего один день, так что правки, скорее сего, будут чисто техническими.

Служба крови за миллиард

С подачи Минздрава, в Украине затеяли масштабную реформу Службы крови. Собственно, потребность в том назрела же давно — в стране катастрофически не хватает донорской крови, а украинцам, которые нуждаются в переливании, приходится самим искать доноров или платить за препараты крови. На содержание пунктов переливания из бюджета тратят немалые деньги — порядка 600 млн. грн. в год. Но распределяют их неравномерно. Скажем, если на каждого донора в Закарпатской области выделяют меньше 10 грн., то в Запорожской — почти 28 грн.

Также нет эффективного обмена препаратами крови между регионами. Планируется поменять структуру Службы крови. Она будет состоять из национального Трансфузиологического центра, 11 региональных центров крови (заготовка и переработка крови) и 385 больничных банков крови. Последние будут лишь расходовать препараты крови, а принимать доноров им теперь запрещено. Это позволит сэкономить больше 160 млн. грн., — подсчитали в Минздраве. Правда, непонятно как теперь родственники больных смогут вовремя обеспечить их препаратами крови. Ведь придется вести донора в сторонний пункт забора крови, а оттуда она попадет в "общий котел".

Впечатляет также бюджет обновленной Службы крови — на 2019г Минздрав запросил более 1,1 млрд. грн. Правда, как указано в пояснительной записке, по меньшей мере половину этой суммы должны дать международные спонсоры.

35 миллиардов для Омеляна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян представил Кабмину свою очередную грандиозную идею. На этот раз — по реформированию портов. Омелян уверен, что в скором времени украинские морские порты могут смело претендовать на место в мировом топ-100 крупнейших контейнерных площадок, причем, далеко не на последние его строки. Для этого нужна сущая малость — пересмотреть управление портами и влить в них немного денег.

Так, согласно Стратегии развития морпортов Украины до 2038 года, предложено пустить в государственную морскую вотчину частный капитал, привести в порядок инфраструктуру — как непосредственно морскую, так и дорожную. На реализацию этих грандиозных задумок, по подсчетам Омеляна, понадобится ни много ни мало — 35 млрд. грн.

За такие деньги Украина сможет к 2038 году увеличить объемы обработки грузов с нынешних 132,6 млн. до 184-246 млн. и подняться на 40 строк (с 80 места на 40-е) в индексе эффективной логистики Мирового банка. Аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов считает, что на практике затеянные реформы могут породить и новые схемы, которых в украинских портах и так хватает.