В Украине создали Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы
Украинский Кабмин создал бюджетное учреждение "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины". Решение об этом было принято во время заседания правительства 20 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Целью создания отряда были названы противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов в украинской части реки Дунай", - сказано в сообщении.
Помимо этого, отряд создается, чтобы усилить противодействие контрабанде и повысить оперативность реагирования на изменение обстановки во время выполнения задач по охране государственной границы.
Ранее мы писали, что в Морской охране Украины решили усилить контроль за государственной границей.
Также сообщалось, что Порошенко подписал закон о расширении морских территорий Украины.