Украинский Кабмин создал бюджетное учреждение "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины". Решение об этом было принято во время заседания правительства 20 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Целью создания отряда были названы противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов в украинской части реки Дунай", - сказано в сообщении.

Помимо этого, отряд создается, чтобы усилить противодействие контрабанде и повысить оперативность реагирования на изменение обстановки во время выполнения задач по охране государственной границы.

Ранее мы писали, что в Морской охране Украины решили усилить контроль за государственной границей.

Также сообщалось, что Порошенко подписал закон о расширении морских территорий Украины.