В Киеве пассажиры маршруток №542 и 455 сняли на видео, как водители с помощью плоскогубцев и кирпича на ходу "ремонтируют" коробки передач. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"О техническом состоянии маршруток столицы. Маршрут №542, ремонт проводят прямо во время перевозки пассажиров", - говорится в сообщении к записи.

Позже очевидцы показали еще одно видео. На нем водитель маршрутки №455 "чинил" рычаг коробки передач кирпичом. На видео заметно как маршрутчик кирпичом довольно сильно бьет по рычагу коробки передач. Далее он начинает что-то прикручивать в его нижней части. После этого водитель кладет руки на руль, а автобус начинает ехать. Впоследствии маршрутчик снова обращается к услугам кирпича, бьет им по рычагу и снова продолжает движение.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове водитель маршрутки получил 4 года тюрьмы из-за неплотно закрытых дверей, стоивших жизни пассажирке.

Также мы сообщали, что под Киевом в ДТП с выехавшей на встречную полосу маршруткой пострадали 10 человек.