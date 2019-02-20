Почти миллион граждан Украины не смогут проголосовать на выборах президента из-за отсутствия прописки. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что на сегодня граждан, которые не имеют регистрации места проживания, около одного миллиона, и это серьезный вызов для ЦИК и вообще для ведения реестра.

"Как мы все знаем, таких избирателей невозможно включить ни в один избирательный участок. Они имеют штампик "выбыл" в паспорте, и включить мы их никуда не можем. Это уже по сути целая армия наших избирателей. Надо законодателю что-то думать, возможно, как-то изменить форму ведения реестра, чтобы эти избиратели также могли голосовать", - сказал Стельмах.

Как проверить себя в реестре избирателей

Наличие себя в списке избирателей может проверить каждый гражданин Украины на сайте Государственного реестра избирателей.

Нужно зайти на сайт Государственного реестра.

Войти в Личный кабинет.

Перейти в раздел "Перевірка включення".

Заполнить форму: ФИО, дату рождения, место проживания и электронную почты. Дождаться кода, который придет на почту. Ждать стоит внимательно, потому что код действителен всего 15 минут.

Если вы заметили ошибку в своих данных, придется идти в ближайший реестр и сообщить об этом. Однако технические опечатки могут быть исправлены в день голосования на избирательном участке при условии, что все остальные данные совпадают.

Если вас нет в списках: в том случае, если система вас не нашла, решить этот вопрос онлайн не выйдет. Придется отправиться в орган ведения реестра избирателей. Где найти ближайший – смотрите здесь.

При себе нужно иметь:

паспорт и его копию;

написать заявление о включении в списки избирателей в вашем районе.

По закону заявление может быть подано не позднее, чем за пять дней до выборов, то есть до 26 марта 2019 года.

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