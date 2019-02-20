Крупнейшим должником по зарплате в 2018 году стал госконцерн Укроборонпром, объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны. Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, передает УНИАН.

По его словам, украинские предприятия в 2018 году задолжали своим работникам свыше 2,6 млрд грн зарплаты, в том числе концерн - около 400 млн грн зарплаты."Больше всего нарушений трудового законодательства традиционно остается в сфере оплаты труда. То есть обращаются граждане в Гоструда, территориальные управления с просьбой разъяснить, проверить работодателя. Причиной таких обращений является нарушение выплат заработной платы", - отметил Чернега. По его словам, на сегодняшний день погашено 640 млн грн долга по зарплате перед 104 тыс. работников.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабинете министров объяснили долги по зарплате шахтерам разницей в цене угля.