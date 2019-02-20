Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после предстоящих президентских выборов в Украине она попросит у нового президента передать России Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство. Об этом пишет ТАСС.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

Напомним, в начале февраля 2018 года сначала Дарницкий, а затем Подольский райсуд Киева признал виновными в госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины) и дезертирстве (ч.1 ст.408 УК Украины) прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова. Военнослужащие несли службу в Крыму к моменту начала аннексии полуострова, и отказались выходить на материк Украины, присягнув РФ и продолжив службу.

В ноябре 2016 года мужчин схватили на административной границе с Крымом - в "буферной зоне" рядом с пропускным пунктом Чонгар. В СБУ заявили, что Баранов и Одинцов прибыли туда, чтобы купить дипломы об окончании одного из украинских вузов (это позволило бы им продвинуться по службе). На суде обвиняемые отрицали свою вину, и требовали их идентификации как граждан РФ. Приговоры военнослужащим: 13 лет для Баранова и 14 лет Одинцову.

Между тем, и Одинцов, и Баранов летом 2018 года вошли в список людей, которых Украина готова обменять для освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев, таких как Сенцов, Кольченко, Сущенко, Гриб, Балух, Панов и другие. Однако РФ в обмене отказала.