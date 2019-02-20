Быстрое выполнение решения суда о приостановлении повышения тарифов на проезд в электротранспорте Харькова невозможно с технической стороны. Городской совет будет обжаловать постановление суда. Об этом заявил заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов, пишет пресс-служба харьковского горсовета.

"Даже если очень захотеть, это невозможно выполнить в короткие сроки. Например, невозможно физически заказать для электротранспорта разовые билеты. Они печатались не в Харькове, и неизвестно, готова ли типография их выпустить. Также метрополитен не может просто взять и ночью переключиться", - сказал Водовозов.

"Подготовка предприятия к переходу на новый тариф проходит за несколько недель до этого. Необходимо подготовить всю систему, протестировать ее. Также специально для этого готовят обслуживающий персонал и прочее", - добавил вице-мэр.

По данным пресс-службы, горсовет планирует обжаловать определение суда об остановке новых тарифов на электротранспорт.

"У меня нет сомнений, что это политические решения. Там нет никакой экономики. Просто стоял вопрос - к чему прицепиться. По надуманным поводам подменяются понятия разъяснений Государственной регуляторной службы. В законе прописано, что именно этот орган дает разъяснение к закону, а у нас есть их разъяснение, что мы поступили правильно. Но решения суда совершенно иные, пусть это остается на совести судей, принявших их", - сказал Водовозов.

Напомним, 6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 грн, а в метро - с 5 до 8 грн.

После этого общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутат горсовета, адвокат Игорь Черняк подали иски к исполкому горсовета, в котором потребовали отменить решения о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте. По словам Черняка, основанием для отмены решений является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не городской голова Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Во вторник, 19 февраля, стало известно, что Харьковский окружной административный суд вынес два определения о мерах обеспечения исков, по которым решение исполкома горсовета об установлении новой стоимости проезда в горэлектротранспорте приостанавливается.