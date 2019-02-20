Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"ЕС обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить имеющиеся инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям в визовый кодекс, заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой. Появится также возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме. Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для высококлассных спортсменов и известных артистов, гастролирующих в ЕС. Люди, путешествующие в ЕС часто, смогут рассчитывать на многократные визы. Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. Кроме того, появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.

Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.

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