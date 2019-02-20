К 10 годам лишения свободы приговорен депутат Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатур Хачатрян, которого признали виновным в убийстве коллеги от ВО "Свобода" Олега Супруненко. Такое решение 19 февраля принял Миргородский горрайонный суд Полтавской области, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что родственнику Хачатряна и соучастнику убийства Левону Марданяну суд дал 4 года 6 месяцев тюрьмы. До вступления приговора в законную силу, осужденные будут находиться под стражей.

Фото: ВО "Свобода"

"Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскать с осужденных в пользу потерпевшей - жены умершего, 34 тысячи 125,37 гривны на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших - отца и матери по 497 тысяч гривен каждому на возмещение морального вреда", - говорится в сообщении. В суде отметили, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

По данным следствия, Хачатрян организовал нападение на Супруненко с помощью нескольких человек. Он подобрал орудие преступления и нашел авто для воплощения своего замысла.

Ночью 12 июля 2017 года Хачатрян с сообщниками устроили засаду, где ждали появления "свободовца".

Следствие установило, что Хачатрян первым выбежал из засады на дорогу, по которой на велосипеде ехал Супруненко, сбил "свободовца" с транспортного средства. После этого Хачатрян со своим родственником Марданяном и гражданином "Г" нанесли металлическими предметами, руками и ногами удары в область головы, туловища и по конечностям потерпевшего.

В результате полученных травм Супруненко умер в больнице 7 августа 2017 года, спустя 26 дней после избиения.

Ранее "Страна" писала о том, что в деле убийства "свободовца" Супруненко задержаны три человека.