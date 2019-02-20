После того как нетрезвый водитель Touareg сначала врезался, а потом 10 минут таранил автомобиль с ее детьми, экс-телеведущая и бизнесвумен София Кудина приняла решение инициировать всеукраинскую кампанию за ужесточение ответственности за пьяное вождение. Об этом она сообщила в комментарии "Стране".

Также София Кудина рассказала, что Роман Клочок, который управлял злополучным автомобилем Touareg и таранил ее машину вечером 18 февраля на улице Ольшанской в Киеве, уже трижды фигурировал в подобных инцидентах.

"По мужчине все глухо! Он, как выяснилось, три раза уже выходил сухим из воды! В этот раз тоже попытается!", - сказала София Кудина.

По мнению бизнесвумен, необходимо ужесточить ответственность за пьяное вождение в Украине, чтобы подобных инцидентов больше не происходило.

"Я начинаю инициировать всеукраинскую кампанию "Мамы Украины ЗА безопасность на дороге!" Цель - внести более жесткие меры в закон для ответственности за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - рассказала "Стране" София Кудина.

На фото София Кудина с мужем и детьми

Напомним, в Киеве пьяный водитель дал порулить другу, а тот отправил машину в кювет.

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