Завтра, 21 февраля, на НСК "Олимпийский" киевское Динамо сразится с греческим Олимпиакосом за выход в 1/8 Лиги Европы. Преимущество, хоть и небольшое, но на нашей стороне. После ничьей в Греции 2:2, шансы киевлян выглядят симпатичнее, чем у греков.

Олимпиакос прибудет в киевский аэропорт "Жуляны" сегодня, 20 февраля, в 17:30 чартерным рейсом из Афин. Разместится греческая делегация в столичном отеле "Hilton".

Пресс-конференция главного тренера "Олимпиакоса" на стадионе НСК "Олимпийский" состоится также сегодня, в 19:00 по киевскому времени, передает пресс-служба "бело-синих".

На игру, 21 февраля, Олимпиакос выедет из отеля в 20.00, напомним, что сам поединок начнется в 22.00. По завершении поединка против Динамо гости вернутся в отель, а в Грецию возвратятся 22 февраля, в 10:30 утра чартерным рейсом из "Жулян".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер улетел на матч с Айнтрахтом без Степаненко, но с Марлосом, Исмаили и Тайсоном.