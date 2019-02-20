В Киеве во дворе на Арсенальной улице в Печерском районе столицы 25-летний мужчина выпал с балкона 9 этажа. Об этом "Стране" рассказали источники в полиции столицы.

О падении в полицию сообщили медики, прибывшие на вызов 19 февраля. Позже отец потерпевшего рассказал, что его 25-летний сын пришел домой поздно в явно неадекватном состоянии и сразу же пошел на балкон. Что он там делал - родитель не видел. Позже окликнул сына, но не услышав ответа, побежал на балкон. Внизу увидел лежащее тело в одежде, похожей на ту в которой был сын и начал звонить в "скорую помощь". Парня госпитализировали в отделение политравмы 17-й больницы с открытыми переломами обеих ног и многочисленными ушибами мягких тканей всего тела.

Полиция завела дела по факту причинения тяжких телесных повреждений.В рамках расследования проверяется версия о том что потерпевший был под действием алкоголя или психотропных препаратов и мог неумышленно выпасть из окна балкона. Также проверяется версия и о возможной попытке суицида.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина поссорился с женой и выпрыгнул из окна 11 этажа.

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