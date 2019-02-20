В ОБСЕ возмутились разрешением суда читать личную переписку журналиста "Нового времени" Верстюка
Представители ОБСЕ снова призывают украинских политиков уважать права журналистов на конфиденциальность их источников информации. Об этом говорится на сайте ОБСЕ.
Соответствующее обращение к Киеву сделал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир в связи с решением, которое 4 февраля вынес Печерский райсуд Киева. Суд дал Генпрокуратуре доступ к некоторым документам, принадлежащим издательству "Медиа-ДК", в которое входит портал "Новое время". Также он распорядился о предоставлении доступа к внутренней переписке по электронной почте между СМИ и журналистом Иваном Верстюком. Судебное решение относится к предполагаемому нарушению тайны следствия после публикации в 2016 году в "Новом времени" статьи Верстюка о коррупционном деле с участием одного из тогдашних прокуроров высокого уровня.
"Право журналистов на защиту конфиденциальных источников является ключом к свободной прессе и журналистским расследованиям. Я призываю власти соблюдать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты освещают вопросы, представляющие общественный интерес", - сказал Дезир.
В статье, опубликованной на сайте "Нового времени" в августе 2016 года, рассказывается о том, что заместитель прокурора Киевской области, имея зарплату 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.
Генпрокуратура расценила публикацию этих данных как разглашение тайны следствия и в июне 2017 уже допрашивала Верстюка.
Решение Печерского райсуда дает Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, и нарушает, по оценке редакции, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации.
Напомним, ранее такую обеспокоенность в ОБСЕ высказывали, когда украинский суд выдал ГПУ доступ к информации из телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Вслед за Седлецкой Генпрокуратуре разрешили порыться в телефоне у журналистки "Нового времени" Бердинских.
После этого ЕСПЧ запретил проверять телефон журналистки Натальи Седлецкой.