Представители ОБСЕ снова призывают украинских политиков уважать права журналистов на конфиденциальность их источников информации. Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

Соответствующее обращение к Киеву сделал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир в связи с решением, которое 4 февраля вынес Печерский райсуд Киева. Суд дал Генпрокуратуре доступ к некоторым документам, принадлежащим издательству "Медиа-ДК", в которое входит портал "Новое время". Также он распорядился о предоставлении доступа к внутренней переписке по электронной почте между СМИ и журналистом Иваном Верстюком. Судебное решение относится к предполагаемому нарушению тайны следствия после публикации в 2016 году в "Новом времени" статьи Верстюка о коррупционном деле с участием одного из тогдашних прокуроров высокого уровня.

"Право журналистов на защиту конфиденциальных источников является ключом к свободной прессе и журналистским расследованиям. Я призываю власти соблюдать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты освещают вопросы, представляющие общественный интерес", - сказал Дезир.

В статье, опубликованной на сайте "Нового времени" в августе 2016 года, рассказывается о том, что заместитель прокурора Киевской области, имея зарплату 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

Генпрокуратура расценила публикацию этих данных как разглашение тайны следствия и в июне 2017 уже допрашивала Верстюка.

Решение Печерского райсуда дает Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, и нарушает, по оценке редакции, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации.

Напомним, ранее такую обеспокоенность в ОБСЕ высказывали, когда украинский суд выдал ГПУ доступ к информации из телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Вслед за Седлецкой Генпрокуратуре разрешили порыться в телефоне у журналистки "Нового времени" Бердинских.

После этого ЕСПЧ запретил проверять телефон журналистки Натальи Седлецкой.