Главный дизайнер модного дома Chanel Карл Лагерфельд редко говорил о личной жизни и тщательно ее оберегал. Лишь однажды модельер согласился рассказать о своем спутнике жизни и предостерегал тех, кто посмеет переврать его историю: "Моя любовь - в могиле, на этом все кончено. Я уже достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь просто неприлично". Об этом пишет издание Super.

В начале 70-х Карл Лагерфельд был неразлучен с Жаком де Башером - молодым человеком из приличной семьи, с мечтательным взглядом и тихим голосом. Настоящий денди, интеллектуал и полиглот, художник, поэт и гей, хотя поговаривали, что женский пол был от него в не меньшем восторге. Жака знал и обожал весь богемный Париж, а о его любовных похождениях и безбашенных вечеринках ходили легенды.

"Я был скромником, но то, что вытворял Жак, его любовные приключения, меня забавляли", - вспоминал Карл.

Жак де Башер. Фото: соцсети

Лагерфельд был очарован красотой де Башера и именно возлюбленный дизайнера стал причиной его бесконечной вражды с Ивом Сен-Лораном. В 80-х Карл лично познакомил Жака с коллегой, не подозревая, что так сошлись все вершины любовного треугольника. В отличие от Лагерфельда, которого связывали с Жаком лишь платонические отношения, Ив не сдерживал своих порывов. По словам Карла, ему было известно об их страстных БДСМ-вечерах.

"Конечно, я все знал. Мы с Ивом были друзьями больше 20 лет. Но я бесконечно любил Жака и хотел видеть только его светлую сторону. Он мог все рассказать, но я предпочитал ни о чем не спрашивать", - говорил Лагерфельд.

По легенде, в отношениях Ива и Жака было все, чего нельзя было представить с Карлом, и даже больше: пьяные ночи в клубах, транссексуалы, много секса и сцены ревности бывшего партнера Сен-Лорана, считавшего, что Карл специально подослал де Башера, чтобы подсадить своего врага на наркотики.

Сам Жак как-то раз сказал, что Лагерфельд не способен ни на какие чувства и по-настоящему любит только кока-колу и шоколадный торт, которые всегда ждут его в холодильнике.

В 1987 году у Жака обнаружат СПИД, который будет медленно убивать его в течение двух лет. Сен-Лоран тут же потеряет интерес к любовнику и не станет тянуть с расставанием. Единственным человеком, который останется рядом с 38-летним Жаком в последние месяцы его жизни, будет Лагерфельд. Именно он попытается найти подходящее лечение, он будет сидеть у постели умирающего Жака, он собственноручно выберет белые цветы, чтобы украсить храм, где пройдет поминальная служба.

Потеряв единственную любовь всей своей жизни, Карл поклялся, что будет хранить ему верность, и сдержал слово. У него не было ни семьи, ни детей, ни новых увлечений.

Ранее "Страна" писала о том, что наследство Лагерфельда в $3 миллиона получит усатая бирманка по кличке Шупетт. Также мы сообщали, что спустя несколько часов после смерти дизайнера ему нашли замену.







