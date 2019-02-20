Из 66 исполнителей, которые подозреваются украинским следствием в убийствах активистов на Майдане, 46 сбежали в РФ, остальные - под стражей. Об этом 20 февраля, в пятую годовщину гибели Небесной сотни. Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, кроме того, ГПУ в 2019 году "фактически завершило" следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранений на Майдане. Генпрокурор рассказал, что комиссия экспертов исследовала 988 томов материалов следствия и пришла к выводу: гибель и ранения участников Майдана "находится в прямой причинной связи" с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича.

Также, говорит глава ГПУ, комиссия признала, что к трагическим последствиям привели преступные приказы: экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Павла Лебедева и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы. "Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения", - подчеркивает Луценко.

Напомним, 19 февраля начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов.

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