Верка Сердючка в мае 2019 года выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве в качестве гостя. Об этом со ссылкой на слова Андрея Данилко сообщает Новый канал.

По словам Данилко, с предложением к нему обратились организаторы Евровидения. Также артист проанонсировал свое выступление. Правда, пока не ясно, когда именно споет Сердючка и какую песню.

Отметим, что Верка Сердючка представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Тогда Данилко исполнил песню Dancing Lasha Tumbai и занял второе место.

Видео: YouTube/ Eurovision Song Contest

Напомним, в субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на "Евровидение-2019". За право представлять Украину на международном песенном конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве (Израиль) под лозунгом Dare to Dream ("позволь себе мечтать" - англ.), будут бороться шесть участников: Freedom Jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA или ANNA MARIA.

Также мы писали, что букмекеры обновили прогнозы на результаты конкурса: Украина вошла в первую десятку и заняла 9 место.