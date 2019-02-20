В среду, 20 февраля, в 10.30 донецкий Шахтер вылетел из аэропорта "Борисполь" во Франкфурт, где в четверг проведет решающий поединок с Айнтрахтом за выход в 1/8 Лиги Европы.

Сегодня вечером в 19:30 состоится пресс-конференция Паулу Фонсеки, на которую он взял и Виктора Коваленко, а затем в 20:00 "горняки" опробуют поляну Frankfurt Stadion, передает официальный Twitter нашей команды. Напомним, что нашей команде нужна только победа или же ничья с любым счетом начиная с 3:3. В случае ничейного результата 2:2 будет экстра-тайм и, если он не выявит победителя - команды пробьют серию пенальти.

Фото: twitter.com/fcshakhtar

Ударный квартет нашей команды Марлос, Исмаили, Тайсон и Мораес в полном здравии и отличном настроении, что не может не радовать болельщиков Шахтера.

Степаненко и Кривцов - вне игры

Шахтер готовился к ответному противостоянию на поле тренировочного комплекса "Святошин". После первой встречи у "горняков" есть кадровые потери: Тарас Степаненко дисквалифицирован из-за удаления, а Сергей Кривцов - из-за перебора желтых карточек. Вместе с тем за несколько дней до матча во Франкфурте в общую группу вернулись Дентиньо и Валерий Бондаренко, передает пресс-служба "горняков".

В своей истории Шахтер еще никогда не играл в Германии вничью: 5 поражений и 4 победы. Что любопытно, в феврале "оранжево-черные" дважды встречались с Шальке на той же стадии Кубка УЕФА/Лиги Европы (в 2005 и 2016 годах), оба раза брали верх в гостях (1:0, 3:0) и проходили в следующий этап.

Ничья Айнтрахта в Бундеслиге перед встречей с Донецком

После визита в Харьков Айнтрахт в Бундеслиге на своем поле принимал менхенгладбахскую Боруссию. Непосредственно перед свистком на перерыв отличился да Коста, но победный счет франкфуртцы не удержали - Закария использовал пространство между линиями и ударом с 20 метров пробил Траппа. Для "орлов" это уже 5-я ничья кряду. Команда сместилась на 7-е место, пропустив выше "Байер" и "Вольфсбург", однако борьба за еврокубки еще впереди.

Подопечные Ади Хюттера провели матч в таком составе: Трапп, да Коста, Хинтереггер, Хасебе, Н’Дика, Костич, де Гузман, Фернандес (Виллемс, 78), Гачинович, Ребич (Йович, 84), Алле (Пасьенсия, 89). Отметим ротацию в линии атаки (с "Шахтером" не играл Алле, а с "Боруссией" практически весь поединок на скамейке пробыл Йович) и в центре поля (Роде остался вне заявки, де Гузман отбегал 90 минут).