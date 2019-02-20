В Николаеве полиция проводит третий день подряд массовые обыски - на этот раз в учебных заведениях города, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания. Речь идет о возможной растрате 7 млн гривен. Об этом сегодня сообщает региональное управление Нацполиции.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводятся обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Правоохранители считают, что служебные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Коммунального производственного предприятия для завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее 7 млн гривен, поставляют в учебные заведения города продукцию несоответствующего качества. "Стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета", – добавили в полиции. Другими словами, чиновники подменяли продукты на более дешевые аналоги для списания денег. Позже правоохранители обещают обнародовать более подробную информацию о проведении указанных следственных действий.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что полиция и прокуратура в понедельник нагрянули с обысками в мэрию Николаева.

Также мы писали о том, что причиной обысков в Николаевском горсовете стала возможная растрата денег чиновниками.