Россия намерена ввести в эксплуатацию 7 новых подводных лодок и 16 кораблей. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию. Также он упомянул новинку российского вооружения - гиперзвуковую ракету "Циркон".

"Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке. Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - отметил Путин.

Путин уточнил, что эта ракета способна развивать скорость полета около девяти махов, а дальность ее полета может составить более 1 тысячи километров.

"Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - пояснил президент РФ, подчеркнув, что постановка на боевое дежурство новых вооружений не будет затратной.

Путин также сообщил, что для защиты национальных интересов России на два - три года ранее сроков, установленных Госпрограммой вооружений, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны. Еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

В ежегодном обращении к Федеральному собранию президент России рассказывает о положении дел в стране, внутренней и внешней политике. Обращение включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента России.

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