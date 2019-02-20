В среду, 20 февраля, во время традиционного обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что он надеется на нормализацию отношений с Евросоюзом, а также проанонсировал создание в России нового вооружения после выхода из ДРМСД.

"Россия не может быть государством, если она не будет суверенным. Некоторые могут. Мы - нет. Приоритеты нашей внешней политики - укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами. На этих основаниях мы ведем работы в ООН, БРИКС. Вместе с партнерами из Белоруссии продолжим укрепление сотрудничества. Наши отношения с Китаем показывают пример плодотворного сотрудничества в экономикой. С Японией работаем по заключению мирного договора. Надеюсь, что со стороны Европейского союза будут предприняты шаги для нормализации отношений с Россией", - заявил Владимир Путин.

Также он прокомментировал выход России из Договора о ракетах малой и средней данности. По мнению президента РФ, США сами нарушали его, а потом обвинили РФ в этом.

"Самым острым и обсуждаемым вопросом отношений России и США является вопрос их выхода из ДРМСД. Нужно им было сказать по-честному, а не придумывать обоснования. Вот из ПРО вышли, надо было было так же выйти и отсюда. Они сами нарушают, а их сателлиты еще и похрюкивают. Я говорю об этом только потому, что мы вынуждены отвечать на эти обвинения. США демонстративно проигнорировали пункты ДРМСД. Разместили в Румынии и Польши пусковые установки - мы же это видим. У некоторых ракет подлетное время до Москвы - 12 минут. Мы вынуждены будем предусмотреть зеркальные меры. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении, в том числе, против тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными", - отметил Путин.

Напомним, после выхода из ядерного договора РФ займется разработкой новых гиперзвуковых ракет.

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