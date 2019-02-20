В среду, 20 февраля, в "час пик" столичная электричка проезжала Троещину без остановки, в результате чего на станции возник пассажирский коллапс. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"На станции городской электрички "Троещина-2" полностью забита людьми платформа, в то же время никакой электрички нет! От слова совсем! Только короткие, но и они проезжают без остановки", - говорится в сообщении.

Позже в КП "Киевпасстранс" заявили, что в утренние часы по техническим причинам были отменены следующие рейсы городской электрички: 7402, 7409, 7501, 7502, 7421 и 7317/18, 7327. На предприятии отметили, что данные ограничения были введены ради "безопасности пассажиров".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что на Троещине штурмовали электричку и цеплялись за нее сзади.

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