Бюджет Украины 2018 года не выполнен ни по доходам, ни по расходам. Об этом пишет "Экономическая правда".

Уточняется, что по результатам 2018 года план по доходам Минфин выполнил на 98%. Причиной стал недобор основных налогов, который составил 18,5 млрд грн. За последние пять лет выполнить план удалось лишь в 2015 году.

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В 2018 году Минфин не профинансировал 4,7% или 48,3 млрд грн расходов из запланированных 1034,1 млрд грн, бюджет выполнен на 95,3%. В общем это самый высокий уровень невыполнения расходов за последние четыре года. Большим он был в кризисном 2014 году, когда государство не профинансировало 6,7% от запланированных расходов.

Весной тогдашний министр финансов Александр Данилюк даже допускал секвестр (урезание) сметы. Правда, позже его преемник Оксана Маркарова эту перспективу опровергла. В первом полугодии ряд расходов вообще не выполнялись или проводилась по минимуму. Летом, например, возникли задержки с выплатой пенсий.

В октябре удалось договориться о новой программе с МВФ, от которой зависели перспективы выхода Украины на внешние рынки, но выйти на полное выполнение бюджета все равно не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что в ГФС сообщили, сколько украинцев показали в январе миллионные доходы прошлого года. Также мы сообщали, что госбюджет Украины пополнен на 1,4 млрд гривен в порядке спецконфискации. Их потратят на войну.