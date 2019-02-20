Бюджет-2018 по части недобора оказался самыми провальным за последние годы - исследование
Бюджет Украины 2018 года не выполнен ни по доходам, ни по расходам. Об этом пишет "Экономическая правда".
Уточняется, что по результатам 2018 года план по доходам Минфин выполнил на 98%. Причиной стал недобор основных налогов, который составил 18,5 млрд грн. За последние пять лет выполнить план удалось лишь в 2015 году.
Фото: epravda.com.ua
В 2018 году Минфин не профинансировал 4,7% или 48,3 млрд грн расходов из запланированных 1034,1 млрд грн, бюджет выполнен на 95,3%. В общем это самый высокий уровень невыполнения расходов за последние четыре года. Большим он был в кризисном 2014 году, когда государство не профинансировало 6,7% от запланированных расходов.
Весной тогдашний министр финансов Александр Данилюк даже допускал секвестр (урезание) сметы. Правда, позже его преемник Оксана Маркарова эту перспективу опровергла. В первом полугодии ряд расходов вообще не выполнялись или проводилась по минимуму. Летом, например, возникли задержки с выплатой пенсий.
В октябре удалось договориться о новой программе с МВФ, от которой зависели перспективы выхода Украины на внешние рынки, но выйти на полное выполнение бюджета все равно не удалось.
Ранее "Страна" писала о том, что в ГФС сообщили, сколько украинцев показали в январе миллионные доходы прошлого года. Также мы сообщали, что госбюджет Украины пополнен на 1,4 млрд гривен в порядке спецконфискации. Их потратят на войну.