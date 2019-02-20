В Украине более половины магазинов нарушают права потребителей. Об этом со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы сообщает Оpendatabot.

Так, эксперты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила 829 украинских компаний, которые занимаются розничной торговлей. Оказалось, что 52% из них нарушают права потребителей.

Среди самых распространенных нарушений - реализация продуктов без надлежащей информации, продажа товаров, у которых закончился срок годности, или неправильные условия хранения. Если они были обнаружены - продукты в таком магазине представляют опасность для здоровья.

Инфографика: opendatabot.ua

Напомним, украинцы тратят почти половину семейного бюджета на продукты.

Также мы писали, что хлеб и водка стали лидерами подорожания в Украине за год.