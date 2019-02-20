В честь восьмой годовщины создания популярного тревел-шоу "Орел и Решка" его создатели и авторы идеи Елена и Евгений Синельниковы приоткрыли немало секретов, скрытых от обычных телезрителей.

Как родился и кто придумал этот проект? Существует ли на самом деле "золотая карта"? И как выбирают ведущих в шоу? Об этом и многом другом Елена и Евгений рассказали во время онлайн-встречи с поклонниками, передает пресс-служба канала Интер.

Елена и Евгений Синельниковы, фото: inter.ua

От идеи до полета монетки

"Все началось с того, что, сидя на кухне с Катей Туровой и Женей, мы придумали проект о путешествиях, от которого сами хотели кайфовать", - вспоминает Елена Синельникова, автор и генеральный продюсер "Орла и Решки".

Друзья разработали четыре разных тревел-идеи и отправились к Нателле Крапивиной, которая планировала финансировать проект. Одна из идей под рабочим названием "Богач/Бедняк" впоследствии и стала "Орлом и Решкой" и положила начало многолетнему увлекательному приключению.

Первый выпуск программы решили снимать в Лос-Анджелесе. Елена вспоминает, что в те дни было всем не до сна: "До этого путешествовали лишь в Турцию и Эстонию. А тут попали в Америку. И нам казалось, что каждый столб на улице - это так интересно! Перерывов не делали даже ночью".

Новые города, страны и континенты - "Орел и Решка" стала для всей команды больше, чем работой, скорее - образом жизни. И хоть за 8 лет многое изменилось, главная идея проекта осталась прежней: все решает монетка.

"Люди больше путешествуют, их стало сложнее чем-то удивить, - отмечает Женя Синельников, главный режиссер и экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка". - Сменяют друг друга ведущие, мы выбираем другие локации. Богатый турист уже не может просто гулять по улице и рассказывать о памятниках, как раньше. Он должен оказаться в эпицентре событий или поселиться в самой необычной гостинице - тогда это будет интересно зрителям".

Золотая карта и тайна рюкзака

Елена приоткрыла секрет "золотой карты": она действительно существует. Благодаря рекламе. Но ведущие не имеют права тратить деньги на вещи или украшения. Только на эмоции и впечатления. Тут возможен любой бюджет.

Золотая карта - это круто, можно и зубами вцепится, фото: inter.ua

"Многих интересует, платили ли мы шестизначную сумму за аренду острова Ибица в "Морском сезоне"? - смеется Елена Синельникова. - Так вот, в начале создания "Орла и Решки" мы платили буквально за все. Это был ужас. Но сейчас, когда проект вышел на мировой уровень, многие страны, заинтересованные в постсоветских туристах, делают скидки либо предоставляют бесплатные услуги. Поверьте, раздавать в каждом выпуске миллионы я бы не смогла. Но бывают моменты, когда ты готов заплатить большие деньги, потому что хочется показать телезрителям уникальные места".

Не секрет, что, приезжая в другую страну, оба ведущих тревел-щоу хотят отдыхать "по-богатому". Поэтому не прикасаются к рюкзаку до тех пор, пока не подбросят монетку. "Как-то случайно услышала фразу: "Кто возьмет рюкзак, тот и будет бедным", - вспоминает Елена. ­ Оказывается, у ведущих существует такая примета. Но только новички о ней не знают. Помню, в первом выпуске "Мегаполисов" Антон Зайцев поторопился схватить рюкзак. И на тебе! Оказалось, примета работает: ему тут же выпала "решка"! Теперь рюкзак за ведущими везде носит режиссер".

Как выбирают ведущих в шоу

На встрече со зрителями была затронута и непростая для "Орла и Решки" тема выбора ведущих. Все потому, что к новым лицам зрители привыкают тяжело. Однако генпродюсер телешоу считает, что новые лица для программы - это свежий взгляд на события.

Команда "Орла и Решки", фото: inter.ua

"Все ведущие без исключения через год пресыщаются путешествиями, хотим мы этого или нет, а у молодых глаза горят, и это передается через камеру, - объясняет она. - Как выбираем? Претендентов на эту роль много. И все думают, что они очень клевые. Возможно, так и есть. Но я ищу в человеке что-то интересное для кадра. Например, у Антона Зайцева врожденное чувство юмора, в нем есть сарказм и что-то хулиганское, а глаза добрые-добрые - это невероятный микс. А Оля Антипова - большая молодец! У нее необычная реакция на обычные вещи. Это подкупает".

На вопрос о самых любимых сезонах "Орла и решки" Елена отвечает так: "Из прошлых - "Кругосветка". Сейчас вдохновляют и окрыляют "Мегаполисы". Также нравится "Морской". Перед стартом сезона мы всей съемочной группой пошли учиться дайвингу. У меня всегда был страх воды, на глубине я начинала паниковать. Благодаря "Морскому сезону" я справилась со своими страхами и теперь очень люблю дайвить".

Под конец встречи Елена и Женя Синельниковы заинтриговали поклонников новыми идеями и планами. "В будущем мы хотели бы сделать сезон, посвященный самым романтическим местам на планете, или проехать по американскому шоссе от края до края страны, - рассказала Елена Синельникова. - Через два года будет 10-летие проекта, и у нас грандиозные планы. Возможно, в спецвыпуске мы соберем ведущих за всю историю проекта. Да еще с детьми".