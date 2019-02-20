Сегодня на официальном сайте Совета графства Хэмпшир появилось сообщение о смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Позднее стало известно, что эту новость опубликовали по ошибке. Об этом сообщило издание Daily Express.

Лорд-наместник и Совет графств выразили в сообщении "глубокие соболезнования королевской семье". Более того, на административных зданиях были приспущены флаги в знак траура. Однако, согласно информации журналистов, спустя некоторое время эту новость удалили. Местный орган самоуправления принес извинения 97-летнему герцогу Эдинбургскому и всему Букенгемскому дворцу. Также пожелали ему крепкого здоровья.

Позже выяснилось, что это была заготовка на случай смерти мужа Елизаветы. В таком случае они должны были бы отреагировать оперативно. Однако из-за технического сбоя информация была ошибочно обнародована.

Это не первый раз, когда принца Филиппа объявляли мертвым. Такие ошибки допускались дважды именитыми британскими газетами The Sun и Daily Telegraph. К примеру, The Sun опубликовала статью в 2017 году. Тогда королева созвала срочное совещание, однако не сообщила о причине. На самом деле, тогда Филипп объявил об отставке.

Фото: static.life.ru

Ранее "Страна" сообщала, что принц Филипп добровольно сдал свои водительские "корочки".

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