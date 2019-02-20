Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Интерпол.

Уточняется, что 46-летний Грановский разыскивается правоохранительными органами Израиля по подозрению в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.

Согласно информации СМИ, правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012- 2016 годов.

Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанк, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.

Также он вместе с бизнесменом Борисом Кауфманом являлись совладельцами Одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж".

Фото: rupor.od.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) также осуществляет расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".

Следствие установило, что в 2011 году вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.

Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта.

В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% - отошли частным владельцам.

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