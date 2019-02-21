В четверг, 21 февраля во Франкфурте пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером. Команды сражаются за выход в 1/8 финала. Первый матч играли в Харькове. Он завершился 2:2 и теперь, на поле во Франкфурте, нашей команде обязательно нужно забивать.

Шахтер пожаловал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, после занятого третьего места в группе. Соперниками "горняков" были Манчестер Сити, Лион и Хоффенхайм. Айнтрахт уверенно возглавил свою группу Лиги Европы, не уступив ни одной встречи. "Орлы" обошли такие клубы, как Лацио, Апполон и Марсель.

Стартовый свисток матча Айнтрахт - Шахтер в 19:55. Онлайн-трансляция доступна на канале Футбол 1.

"Страна" ведет подробный текстовый репортаж поединка.

19:50 Футболисты выходят на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

Видео: youtube.com/KreshPlays

19:48 Команды уже в подтрибунном помещении.

19:47 Песня!

Видео: youtube.com/Airwolf10002

19:45 Александр Зинченко, Кевин де Брюйне. Манчестер Сити.

19:43 В параллельном матче белорусский БАТЭ в Лондоне сразится с Арсеналом. Первый матч завершился в пользу Лукашенко. А в Питере "Зенит" примет "Фенербахче" после проигрыша в Турции.

19:36 На стадионе идет дождь. А организаторы ждут 54 000 болельщиков. Для этого установлены дополнительные три с половиной тысячи мест.

19:35 "Этот матч не должен закончится 0:0. Нам нужно победить здесь. Это наша единственная цель", - отметил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека у кромки поля стадиона во Франкфурте.

19:33 По словам Паулу Фонсеки его подопечные постараются оборонятся "гораздо дальше от ворот" и нацелены на контроль мяча.

19:30 Сосредоточенные подопечные Паулу Фонсеки перед игрой. Музыку любят почти все.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

19:25 На стадионе - предматчевая разминка. Все готовятся, все надеются, все волнуются.

Шахтер

Немцы

Фото: Страна

19:19 "Горняки" выйдут на поле в своей необычной форме.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

19:15 На матч во Франкфурте проданы все билеты. Вместимость "Коммерцбанк-Арены" 51 500.

Видео: youtube.com/Андрей Заремба

19:10 В составе "горняков" с первых минут на поле ворвется Соломон. Перешедший в команду в январе полузащитник хорошо проявил себя на сборах и успел выйти на замену в харьковском матче с "Айнтрахтом".

19:05 Представлены стартовые составы команд:

"Айнтрахт": Трапп - защитники да Коста, Абрахам, Хинтеррегер, Ндика, Костич - полузащитники Хасебе, Роде - Гачинович - нападающие Алле, Йович.

На замене у Адольфа Хюттера: Реннов, Фаллет, Ребич, де Гузман, Виллемс, Русс, Пасиенсия.

"Шахтер": Пятов - защитники Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - полузащитники Коваленко, Патрик - Соломон, Марлос, Тайсон - нападающий Мораес.

В резерве Паулу Фонсеки: Трубин, Болбат, Бондарь, Майкон, Малышев, Фернандо, Кайоде.

Фото: twitter.com/dkshmcb

19:00 А в день матча традиционно прогулялись по городу и сфотографировались с болельщиками.

Фото: Перед матчем Айнтрахт - Шахтер. Пресс-служба ФК Шахтер

18:55 Накануне футбольного поединка "горняки" провели тренировку на стадионе во Франкфурте.

Шахтер перед матчем с Айнтрахтом. Фото: пресс-служба ФК Шахтер

18:50 Матч рассудит бригада арбитров из Испании

Шахтер во Франкфурте

Донецкий Шахтер вылетел во Франкуфрт утром 20 февраля. Чартерный рейс доставил в Германию футболистов, тренерский штаб, журналистов и топ-менеджеров.

В предварительную заявку на игру Паулу Фонсека внес 21 игрока.

Как прошел матч в Харькове

14 февраля команды встретились на поле в Харькове. К 11-й минуте счет был 1:1, а Шахтер остался в меньшинстве, после того, как Тараса Степаненко показали вторую желтую карточку за подкат.

Однако "горняки" не растерялись, Марлос реализовал пенальти через пару минут, а команда стала контратаковать.

После перерыва, на 50-й минуте, Костич замкнул подачу Йовича из штрафной Шахтера. Но хозяева не сдались и на 67-й минуте Тайсон забил в ворота. Матч завершился со счетом 2:2.

После игры в Харькове Паулу Фонсека сказал, что никогда не остается доволен ничьей, но учитывая все обстоятельства, которые сложились на 14 февраля, это было меньшее из зол. Он не согласился с удалением Тараса Степаненко, заявив, что вторая карточка была притянута за уши. И что после матча он выразил свое несогласие со спорным вердиктом арбитра.

Сам Степаненко заявил, что подвел команду и ему нет смысла себя выгораживать. При этом отметил, что во втором случае даже не думал, что будет карточка.

Ситуация перед игрой Айнтрахт - Шахтер

Дончане переживают кадровые потери. Тарас Степаненко дисквалифицирован из-за удаления в Харькове, у Сергея Кривцова перебор желтых карточек. За пару дней до второго матча вернулись Дентиньо и Валерий Бондаренко. Но, по словам Паулу Фонсеки, последний еще не готов, поскольку тренируется с командой всего несколько дней.

Спортивные обозреватели отмечают дефицит центральных защитников, которых осталось всего трое: Хочолава, Матвиенко и выздоровевший Бондаренко. Также эксперты сходятся на том, что 21 февраля многое будет зависеть от правильно выбранной тактики. "Мы будем храбрыми и смелыми" пообещал португальский наставник "оранжево-черных".

После поединка в Харькове Айнтрахт сыграл в Бундеслиге. На своем поле команда приняла менхенгладбахскую Боруссию. Игра завершилась ничьей. Айнтрахт сместился с пятого на седьмое место. В матче с Боруссией получил травму один из основных футболистов центра поля Желсон Фернандес. Есть вопросы по здоровью у еще одного игрока, который играет в центре, Себастиана Роде.

Наставник "Орлов" Адольф Хюттер перед игрой отметил, что ему придется серьезно все обдумать, чтобы скорректировать линию полузащиты на матч с Шахтером.

Прогнозы

Букмекеры называют фаворитом сегодняшнего поединка немецкий клуб.

Спортивные обозреватели высказывают мнения, что у Шахтера есть хорошие шансы забить минимум два мяча. Но, если смотреть прагматично, команда будет играть без двух ключевых футболистов в центре. Айнтрахт будет давить на ворота, и также может забить не мене двух мячей. Но Шахтер вряд ли пройдет дальше.

Звучат и мнения о том, что, несмотря на то, что Шахтеру будет не хватать в центре поля основного игрока Степаненко, Фонсека сможет найти замену, Шахтер победит и пройдет далее по сетке.

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