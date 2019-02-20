В ночь на вторник, 19 февраля, в городе Сарасота во Флориде неизвестные вандалы нанесли надпись #metoo на скульптуру, повторяющую сюжет легендарного снимка "Поцелуй на Таймс-Сквер", известие о смерти героя которого появилось в тот же день. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о композиции "Безоговорочная капитуляция": скульптура в точности повторяет сюжет легендарного снимка - во время празднования по случаю окончания Второй мировой войны моряк выхватывает из толпы незнакомую девушку и целует ее.

В ночь с 18 на 19 февраля на ноге девушки появился хештэг #metoo, который стал символом общестенного движения против сексуального насилия и домогательств. Правоохранители оценили ущерб в более чем $1 тыс., однако через несколько часов надпись смыли. Виновные не найдены.

Скриншот: Twitter/ CNN

Напомним, 18 февраля в США умер герой знаменитой фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер", ставшей одним из символов окончания Второй мировой войны. Джордж Мендонса умер от инсульта, не дожив двух дней до своего 96-летия.

Также мы писали, что #MeToo (Я тоже - с англ.) стал популярным хэштегом и мгновенно начал распространяться в соцсетях в октябре 2017 после секс-скандала в Голливуде, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Пользователи присоединялись к осуждению сексуального насилия и домогательств и делились собственными неутешительными историями. К флешмобу присоединилось немало мировых знаменитостей, признаваясь в домогательствах со стороны коллег.