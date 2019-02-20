По подозрению в продаже служебной информации из баз данных Министерства внутренних дел в Киеве 20 февраля задержан бывший начальник департамента Национальной полиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Работники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили бывшего начальника одного из департаментов НПУ в организации схемы незаконного обогащения путем продажи служебной информации. Полковник полиции и его сообщники длительное время за денежное вознаграждение предоставляли конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям. За легализованные средства чиновник приобрел 9 квартир в столице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый 47-летний полковник полиции в начале 2018 года вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД.

Он привлек к своим незаконным схемам действующих сотрудников полиции, осуществляющих обслуживание вышеуказанных автоматизированных ведомственных баз.

Для прикрытия преступной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг.

Правоохранители провели 58 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела, в служебных кабинетах сотрудников полиции, а также сотрудников банков, предприятий и контор. Изъяты оргтехника, сервера, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и денежные средства.

Сразу после получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан сообщник организатора группы. Также задержаны 3 основных фигуранта.

Готовится объявление подозрения шестерым участникам ОПГ по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса.

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