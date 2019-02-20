Вечером во вторник, 19 февраля, под Житомиром произошло ДТП с тремя грузовиками. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области на странице в Facebook.

Авария произошла около 20:00 на дороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, в селе Сингуры. По предварительным данным правоохранителей, причиной ДТП стало то, что 32-летний водитель грузового автомобиля МAN ехал на опасной скорости и не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого МAN отбросило и в фуру Volvo. Водители двух грузовиков госпитализированы.

Все обстоятельства и причины аварии выясняются в рамках начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Житомирської області

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