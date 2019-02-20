Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде разрешить допуск в страну иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2019 году. Об этом говорится в законопроекте №10067, зарегистрированном в аппарате парламента. Документ помечен как неотложный.

В нем уточняется, что речь идет о многонациональных учениях по подготовке подразделений ВСУ, украино-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", "Си Бриз - 2019", украино-румынских учениях "Риверайн-2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украино-британских маневрах "Вориэр Вотчер - 2019".

Проект закона 19 февраля был направлен на рассмотрение профильного комитета.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко прямо в Раде подписал закон о закреплении в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО.

Также мы сообщали, что корабли противоминной группы НАТО вошли в акваторию Черного моря.