В Бахмутском районе Донецкой области загорелся тепловоз, перевозивший вагоны угля и цмстерну с серной кислотой. Инцидент произошел около 04:00, 20 февраля. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГСЧС.

Уточняется, что тепловоз следовал по маршруту "ст. Северная - ст. Попасная". Пожар возник, когда состав находился возле села Берестового.

"Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что возгорание произошло в кабине машиниста. Тепловоз следовал с вагонами угля и цистерной с серной кислотой. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Спасатели локализовали пожар в 05:17 и ликвидировали в 05:44", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлекались одна единица техники, 8 спасателей и пожарный поезд железнодорожной станции "Попасная" (Луганская область) регионального филиала ГП "Донецкая железная дорога".

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: dn.dsns.gov.ua

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