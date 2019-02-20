Закон о внесении изменений в Конституцию Украины о курсе страны на ЕС и НАТО, подписанный президентом 19 февраля, в среду, 20 февраля, был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины". Об этом пишет "Интерфакс".

В силу этого, исходя из его текста, закон вступит на следующий день после его опубликования. Таким образом, изменения в Конституцию вступят в силу в четверг, 21 февраля.

Напомним, 7 февраля Рада проголосовала за внесение в Конституцию курса на ЕС и НАТО. За - 334 голоса.

А Олеся Медведева в своем видеоблоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему внесение изменений в Конституцию о курсе в НАТО и ЕС отдаляют европейские перспективы Украины.

Кроме того, мы писали, что в ЕС и НАТО отреагировали на евроинтеграцию в Конституции Украины призывом продолжать.

Также "Страна" анализировала, что изменится в Конституции после решения Рады по ЕС и НАТО.