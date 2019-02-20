Суд арестовал бывших топ-чиновников "Укргазбанка", которых подозревают в присвоении 39 млн гривен. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции на своей странице в соцсети.

Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"11 февраля бывшему члену наблюдательного совета банка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3,5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса", - уточнили в полиции.

В дальнейшем экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960,5 тысяч гривен, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.

"Во вторник, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога - 90 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную схему, с помощью которой злоумышленники выводили госсредства из "Укргазбанка" с помощью подконтрольного им предприятия. Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался на счета подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн гривен.

Фото: facebook.com

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