Уже в июне 2019 года "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице, а на начало апреля запланирован тестовый рейс по этому маршруту. Об сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля", - написал он.

Известно, что из словацкого города Кошице можно будет удобно запланировать пересадку на поезда до Праги и Братиславы, а из украинского Мукачево - до Запорожья, Львова, Киева, Одессы и других городов. По мнению Кравцова, Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе.

Скриншот: Facebook/ Євген Кравцов

Напомним, Укрзализныця запустила поезд из Киева с обновленными вагонами в полосочку.

Также мы писали, что до марта назначили сразу 26 допрейсов поезда Киев-Лисичанск из-за его популярности.